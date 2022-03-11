Путін підтримав перекидання в Україну бойовиків з Близького Сходу

Президент Росії Володимир Путін підтримав передачу танків і засобів протиповітряної оборони (ППО) формуванням так званих Донецької та Луганських "народних республік". А також перекидання в Україну бойовиків з країн Близького Сходу, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Повідомляється, що на засіданні Ради безпеки Росії міністр оборони Сергій Шойгу запропонував передати на озброєння "республікам" засоби ППО, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси, "трофейні" ПЗРК, ПТУР, а також танки та стрілецьку зброю. Путін підтримав цю пропозицію.

Крім того, він підтримав перекидання бойовиків із Близького Сходу.