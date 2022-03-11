Підвищили півмільйона "військових" пенсій

З 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів. Це люди, яким пенсія призначена за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними прес-служби Мінсоцполітики: