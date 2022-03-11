Підвищили півмільйона "військових" пенсій
З 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів. Це люди, яким пенсія призначена за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними прес-служби Мінсоцполітики:
- для 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому склав 837 грн;
- для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 грн;
- для 79 228 одержувачів пенсій в разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 гривень.