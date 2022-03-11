Вартість бензину на АЗС

Яка ситуація з цінами на заправках в Україні 11 березня?﻿ Список найважливіших стратегічних товарів в умовах воєнного часу доповнює пальне. Подекуди його важко дістати, а ціни на нього зростають мало не щодня, повідомляє Сьогодні.

Скільки коштують різні види пального на українських заправках 11 березня.

Вартість пального на заправках OKKO та WOG:

А-95 + – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн;

А-92 – 35,99 грн;

ДП – 35,99 грн;

газ — 19,64 грн.

Ціна на АЗС "Укрнафта":

А-95 + – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн;

А-92 – 34,00 грн;

ДП – 34,00 грн;

газ — 18,01 грн.

Ціна на АЗС KLO:

А-95+ – 36,59 грн;

А-95 – 36,29 грн;

А-92 – 35,68 грн;

ДП – 35,59 грн;

газ — 19,48 грн.

Ціна на АЗС UPG:

А-95+ – 38,09 грн;

А-95 – 35,70 грн;

А-92 – 34,90 грн;

ДП – 33,90 грн;

газ — 19,01 грн.

Нові граничні ціни на пальне

Міністерство економіки підвищило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Нові розрахункові ціни:

ціна літра бензину – 33,79 гривні,

– 33,79 гривні, дизельного пального (ДП) – 30,95 гривні за літр.

Вартість пального на АЗС не може перевищувати:

38,34 гривні за літр бензину,

35,92 гривні за літр ДП.

Брак пального в Україні

Україна дедалі більше відчуває брак пального. Мережі АЗС оговтуються від шоку війни і намагаються відновити роботу.

Наразі ситуація змінюється щохвилини, тож деякі заправки можуть не працювати, повідомили нам у мережі ОККО. В пріоритеті наразі забезпечити пальним авто спецслужб та критичної інфраструктури. Наприклад, станції WOG обслуговують такий транспорт без черги.

Україні складно наразі забезпечити себе повністю пальним власного виробництва.

Як розповів аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, наразі працює лише один завод із шести наявних, який забезпечує 50% від потреби.