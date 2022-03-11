ОДА: російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова Київської обласної адміністрації Олексій Куліба.
"По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією ракетою "Іскандер" завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду", - написав Кулеба.
За його словами, пошкоджено повністю 60-ти квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.
Попередньо жертв у результаті авіаудару немає. Інформація уточнюється.