ОДА: російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Київської обласної адміністрації Олексій Куліба.

"По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією ракетою "Іскандер" завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду" , - написав Кулеба.

За його словами, пошкоджено повністю 60-ти квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.

Попередньо жертв у результаті авіаудару немає. Інформація уточнюється.