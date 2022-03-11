Боррель: Росія веде обстріли без розбору

Росія веде обстріли в Україні без розбору, на Володимира Путіна може чекати суд у Гаазі, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Новое время.

За його словами, обстріл Маріуполя є воєнним злочином (внаслідок обстрілу лікарні у Маріуполі три людини загинули, 17 постраждали — ред.).

"І йдеться не лише про обстріл лікарні. Росія не в змозі взяти міста, український опір дуже сильний, тому вона робить так, як робила у Сирії або Чечні - бомбить. Російська армія — це армія артилерії. Тому вона бомбить, бомбить без розбору, то лікарню, то житлові будинки" , — сказав Боррель в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

Відповідаючи на запитання про можливість судити Путіна в Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі, він сказав:

"Є така можливість. І з того, що ми бачимо, я думаю, що є багато причин для цього".