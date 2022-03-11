Трас: країни G7 готують новий пакет санкцій проти РФ
Країни "Великої сімки" готуються запровадити новий пакет санкцій щодо Росії у зв'язку із російським вторгненням до України. Про це оголосила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Голос Америки.
"Ми вже працюємо з G7 над новим пакетом санкцій", - сказала міністр, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні.
Вона, однак, не уточнила, про які заходи може йтися.
Глава МЗС Британії зазначила, що санкції щодо Москви спрямовані на
"ослаблення російської економіки" .
Трас додала, що своїми діями західні країни мають намір позбавити російське керівництво можливості
"фінансувати свою військову машину" .
Керівник британського зовнішньополітичного відомства висловила думку, що економіка РФ вже
"серйозно постраждала" внаслідок санкційного тиску G7.
Вона закликала інші країни приєднатися до заходів проти Росії.