Трас: країни G7 готують новий пакет санкцій проти РФ

Країни "Великої сімки" готуються запровадити новий пакет санкцій щодо Росії у зв'язку із російським вторгненням до України. Про це оголосила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Голос Америки.

"Ми вже працюємо з G7 над новим пакетом санкцій", - сказала міністр, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні.

Вона, однак, не уточнила, про які заходи може йтися.

Глава МЗС Британії зазначила, що санкції щодо Москви спрямовані на "ослаблення російської економіки" .

Трас додала, що своїми діями західні країни мають намір позбавити російське керівництво можливості "фінансувати свою військову машину" .

Керівник британського зовнішньополітичного відомства висловила думку, що економіка РФ вже "серйозно постраждала" внаслідок санкційного тиску G7.

Вона закликала інші країни приєднатися до заходів проти Росії.