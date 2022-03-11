ЗСУ: Сили спротиву звільнили від росіян 5 міст на Чернігівщині
Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, звільнили 5 населених пунктів від російських військових, повідомляє ОК "Північ".
Зазначається, що, окрім звільнених 5 населених пунктів, українці захопили два бронетранспортери окупантів.
Українські військові додали, що підрозділи РФ не спроможні в повному обсязі вести бойові дії.
"Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань. І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - йдеться в повідомленні.