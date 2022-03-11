ЗСУ: Сили спротиву звільнили від росіян 5 міст на Чернігівщині

Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, звільнили 5 населених пунктів від російських військових, повідомляє ОК "Північ".

Зазначається, що, окрім звільнених 5 населених пунктів, українці захопили два бронетранспортери окупантів.

Українські військові додали, що підрозділи РФ не спроможні в повному обсязі вести бойові дії.