Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 компаній РФ
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 95 російських компаній. Це сталося після зниження суверенного рейтингу Росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca, повідомляє РБК-Україна.
Рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової странової стелі - "Caa2". Про це йдеться у повідомленні агентства.
Прогнози для всіх рейтингів "негативні", що відображає істотні ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі і скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком РФ заходів контролю за рухом капіталу.
Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca, що було обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності і здатності Росії погасити свої боргові зобов'язання.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого.