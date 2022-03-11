Китай готовий відігравати конструктивну роль щодо ситуації в Україні - посольство

Член Держради, міністр закордонних справ КНР Ван І з відеозв'язку у четвер обмінявся думками щодо ситуації в Україні з главами МЗС Франції та Італії, інформує посольство Китаю в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ван І зазначив, що як сказав голова КНР Сі Цзіньпін у своєму виступі на віртуальному саміті керівників Китаю, Франції та Німеччини, слід поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, повністю дотримуватись мети та принципів Статуту ООН, уважно ставитися до законних занепокоєнь усіх країн в області безпеки та підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи.

Відповідно до вищезазначеної позиції Китай готовий посилити обміни та взаємодії з різними сторонами і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи мирним шляхом і переговорами.

Ван І зазначив, що РФ та Україна провели три раунди переговорів, і хоча між двома сторонами все ще є очевидні розбіжності, з кожними переговорами надія на світ збільшуватиметься.

Китай сподівається, що міжнародне співтовариство і надалі заохочуватиме і підтримуватиме російсько-українські переговори і створюватиме для цього необхідні умови.