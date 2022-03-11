Дипломати знову залишили засідання ОБСЄ під час виступу делегата від РФ
У четвер, 10 березня, делегати країн-учасниць залишили засідання Постійної ради ОБСЄ під час пропагандистського виступу представника РФ, повідомляє Новое время.
Про це повідомили у Twitter американської місії, опублікувавши фото з дипломатами, що залишають зал.
Демарш був пов’язаний з брехнею російської сторони щодо вторгнення ЗС РФ в Україну.
"Замість того, щоб слухати його брехню, посли-однодумці знову залишили сьогоднішнє засідання Постійної ради ОБСЄ", — йдеться у повідомленні.
Раніше бойкоту представників цивілізованих країн зазнав глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Під час його виступу на засіданні Ради ООН з прав людини делегати також почали масово покидати залу.