Дипломати знову залишили засідання ОБСЄ під час виступу делегата від РФ

У четвер, 10 березня, делегати країн-учасниць залишили засідання Постійної ради ОБСЄ під час пропагандистського виступу представника РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Twitter американської місії, опублікувавши фото з дипломатами, що залишають зал.

Демарш був пов’язаний з брехнею російської сторони щодо вторгнення ЗС РФ в Україну.

"Замість того, щоб слухати його брехню, посли-однодумці знову залишили сьогоднішнє засідання Постійної ради ОБСЄ" , — йдеться у повідомленні.

The Russian representative to the OSCE continues to disseminate war propaganda. Rather than listen to his lies, like-minded Ambassadors again walked out of today’s OSCE Permanent Council. #FactsMatter #StandWithUkraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/ijgapoT36r — U.S. Mission to OSCE (@usosce) March 10, 2022

Раніше бойкоту представників цивілізованих країн зазнав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Під час його виступу на засіданні Ради ООН з прав людини делегати також почали масово покидати залу.