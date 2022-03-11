ЦРУ: Путін не визначив цілі війни проти України

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Володимир Путін не має стійкої мети у розв’язаній ним війні проти України, повідомляє Новое время.

Під час слухань у Сенаті США Бернс сказав, що зараз Росія погоджується на переговори з Україною заради тактичної вигоди.

"Зважаючи на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може виглядати як слабкість, що треба поступитися або визнати помилку — це, мабуть, непевна авантюра" , — зазначив він.

За словами директора ЦРУ, Путін водночас перетворює Росію на «пропагандистську бульбашку».

Проте Бернс переконаний, що Путін не зможе ховати правду від росіян нескінченно.

Він також наголосив, що серед помилкових припущень, які зробив Путін перед вторгненням в Україну, була його впевненість у тому, що він побудував економіку, стійку до санкцій.

Директор ЦРУ додав, що Путін думав, що накопичив дуже великий запас із резервів іноземної валюти та золота, та недооцінив вплив західних санкцій.