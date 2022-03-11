ОДА: ворогу Харків не по зубах, ЗСУ впевнено тримають оборону міста

ЗСУ продовжують тримати оборону і не віддадуть жодного сантиметра ворогові, повідомляє Сьогодні.

Ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти позиції Харкова. Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити. Про це у своєму Telegram-каналі написав Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окупантам не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення.

"Ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм. Сьогодні знову заплановані "зелені коридори. Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі, сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих – 50, пересуваються на візках – 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється" , – написав Синегубов.

Ситуація у Харкові

Українські військові вже 16-ту добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові . Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих мешканців постраждали за останні два тижні.

10 березня російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут , де є експериментальний ядерний реактор. В результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.

На Харківщині наші захисники вигнали ворогів із селища Дергачі – це околиці Харкова. На одного із двох найбільших інтернет-провайдерів міста напали хакери – тимчасово можуть бути перебої.

Окупанти бомбили Охтирку у Сумській області. Російська авіація знову скидала снаряди на житлові квартали.