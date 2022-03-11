Харківська ОВА: окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат

Російські окупанти завдали удару по Оскольському психоневрологічному інтернату в Харківській області, з якого евакуювали 73 особи з 330 осіб, які перебували в установі на момент ураження. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі сьогодні прямим попаданням ворог потрапив до Оскольського психоневрологічного інтернату. Встигли евакуювати в сусідній інтернат 73 людини, на момент поразки ворогом в інтернаті перебували 330 людей", - написав він.

Разом з тим Синегубов уточнив, що з них малорухомих – 50, а пересуваються на візках – 10 підопічних.

Кількість постраждалих, за його словами, встановлюється.