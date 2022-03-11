На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,3 млрд грн

Українці та іноземці з 24 лютого до 11 березня перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), 11,3 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - еквівалент 3,3 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті НБУ в п'ятницю, гроші надходили, зокрема, з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становить 1,14 млрд грн.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 950 млн грн, Нацполіції – 1,65 млрд грн, на потреби Міністерства оборони – 7,17 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби – 420 млн грн.

Крім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, загалом перераховано 194 млн грн в еквіваленті, зокрема 77 млн грн надійшло з-за кордону в інвалюті.