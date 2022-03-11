Шкарлет: цього року ЗНО для вступників не буде

Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників цього року не буде. Про це Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє Дзеркало тижня.

«Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яким проявам корупції. Буде створено за типом ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозорим, тому що комп'ютер не бере участі в будь-яких корупційних схемах. Спробуємо це зробити 2022 року без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО», – заявив Шкарлет .

За його словами, відповідний законопроект уже подали до Верховної Ради. Шкарлет висловив сподівання, що його буде прийнято найближчим часом.

«Більшість батьків висловлюються за скасування ЗНО та іспитів цього року. Введення буде проводитись за певною електронною системою», – сказав Шкарлет .

Раніше повідомлялося, що через війну в Міністерстві освіти і науки напрацьовують механізм одноразового скасування вступу до вузів з ЗНО та ЄВІ (єдиним вступним іспитом) у 2022 році.