Прем’єр Словенії: Ми мали дати Україні більше щодо членства в ЄС

Прем’єр-міністр Словенії Янош Янша визнав, що Україна мала отримати більша амбітні сигнали, однак він сподівається на зміну позиції колег.﻿ Про це політик заявив журналістам у Версалі, коментуючи ухвалене вночі рішення саміту, повідомляє Українська правда.

Прем’єр наголосив, що нові реалії вимагали чіткіших сигналів щодо членства для України ніж ті, що увійшли до фінального рішення.

"Зараз новий світ. Світ змінився. Ми також змінилися, але недостатньо" , - зазначив Янош Янша.

Зокрема, він розкритикував те, що до саміту увійшла фраза про належність України до "Європейської сім’ї".

"Є відмінність між європейською сім’єю та сім’єю Європейського союзу" , - додав він.

Прем’єр, водночас, висловив надію на зміну риторики ЄС вже ближчим часом, бо більшість країн була за прискорення вступу України до ЄС.