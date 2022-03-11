Кабмін скоротив витрати та виділив 50 млрд гривень на оборону
Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету, передбачені головним розпорядникам коштів. Кошти у розмірі 50,864 млрд гривень будуть передані до резервного фонду держбюджету, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить постанова від 10 березня 2022 року № 245.
Згідно з документом, скорочуються видатки:
- на Верховну раду - на 295 млн гривень,
- на забезпечення роботи уряду - на 90,8 млн гривень,
- на статистичні спостереження - на 499 млн гривень,
- на державну підтримку кінематографії - на 1,545 млрд гривень,
- на Державну судову адміністрацію України - на 541 млн гривень.
Також скорочуються видатки на різні програми міністерств та відомств.