Кабмін скоротив витрати та виділив 50 млрд гривень на оборону

Кабмін скоротив витрати та виділив 50 млрд гривень на оборону
Фото: Facebook

Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету, передбачені головним розпорядникам коштів. Кошти у розмірі 50,864 млрд гривень будуть передані до резервного фонду держбюджету, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 10 березня 2022 року № 245.

Згідно з документом, скорочуються видатки:

  • на Верховну раду - на 295 млн гривень,
  • на забезпечення роботи уряду - на 90,8 млн гривень,
  • на статистичні спостереження - на 499 млн гривень,
  • на державну підтримку кінематографії - на 1,545 млрд гривень,
  • на Державну судову адміністрацію України - на 541 млн гривень.

Також скорочуються видатки на різні програми міністерств та відомств.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics