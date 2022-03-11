Столтенберг закликав країни НАТО збільшити оборонні бюджети

Столтенберг закликав країни НАТО збільшити оборонні бюджети

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг звернувся до європейських союзників. Він закликав країни збільшити оборонні бюджети через вторгнення Росії в Україну.﻿ Про це, із посиланням на європейські ЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Столтенберг нагадав, що Німеччина після початку військових подій в Україні збільшила фінансування військової сфери. Генсек додав, що порекомендував усім європейським союзникам вчинити подібним чином.

"Ми закликали всіх наших членів збільшити свої бюджети. Європейські союзники повинні збільшити свої оборонні бюджети", – заявив він.
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