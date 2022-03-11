Столтенберг закликав країни НАТО збільшити оборонні бюджети

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг звернувся до європейських союзників. Він закликав країни збільшити оборонні бюджети через вторгнення Росії в Україну.﻿ Про це, із посиланням на європейські ЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Столтенберг нагадав, що Німеччина після початку військових подій в Україні збільшила фінансування військової сфери. Генсек додав, що порекомендував усім європейським союзникам вчинити подібним чином.