Столтенберг закликав країни НАТО збільшити оборонні бюджети
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг звернувся до європейських союзників. Він закликав країни збільшити оборонні бюджети через вторгнення Росії в Україну. Про це, із посиланням на європейські ЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Столтенберг нагадав, що Німеччина після початку військових подій в Україні збільшила фінансування військової сфери. Генсек додав, що порекомендував усім європейським союзникам вчинити подібним чином.
"Ми закликали всіх наших членів збільшити свої бюджети. Європейські союзники повинні збільшити свої оборонні бюджети", – заявив він.