Держспецзв'язку: українські оператори відновлюють зв'язок

У Харкові мобільні оператори відновлюють інфраструктуру з метою покращення мобільного зв'язку, у Херсоні покриття Київстару становить 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. Про це, посилаючись на Держспецзв'язок, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що оператори мобільного зв'язку та Інтернет-провайдери в Україні працюють стабільно та продовжують надавати послуги електронних комунікацій.

"У Харкові мобільні оператори відновлюють інфраструктуру з метою покращення мобільного зв'язку. У Херсоні покриття Київстару становить 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводяться відновлювальні роботи після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв'язку", – ідеться в повідомленні.

Критична інфраструктура АТ "Укртелеком" працює.

"Через ряд пошкоджень магістральних ліній тимчасово був відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг – вже відновлено у Запорізькій області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершуються", – кажуть у відомстві.

Крім того, протягом доби було пошкоджено інфраструктуру, що призвело до відсутності інтернету та телефонії у Чернігівській області.

Надання інтернет-послуг на Київщині повністю відновлено після аварії.