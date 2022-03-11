Держспецзв'язку: українські оператори відновлюють зв'язок
У Харкові мобільні оператори відновлюють інфраструктуру з метою покращення мобільного зв'язку, у Херсоні покриття Київстару становить 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. Про це, посилаючись на Держспецзв'язок, повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що оператори мобільного зв'язку та Інтернет-провайдери в Україні працюють стабільно та продовжують надавати послуги електронних комунікацій.
"У Харкові мобільні оператори відновлюють інфраструктуру з метою покращення мобільного зв'язку. У Херсоні покриття Київстару становить 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводяться відновлювальні роботи після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв'язку", – ідеться в повідомленні.
Критична інфраструктура АТ "Укртелеком" працює.
"Через ряд пошкоджень магістральних ліній тимчасово був відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг – вже відновлено у Запорізькій області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершуються", – кажуть у відомстві.
Крім того, протягом доби було пошкоджено інфраструктуру, що призвело до відсутності інтернету та телефонії у Чернігівській області.
Надання інтернет-послуг на Київщині повністю відновлено після аварії.
"Також оператор зняв обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, крім Сумської - там пріоритет надається на критичні потреби ЗСУ та об'єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна кількість працюючих регіональних вузлів зв'язку - 75%", - додають у Держспецзв'язку.