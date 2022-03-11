Столтенберг: війна в Україні не повинна перетворитись на війну НАТО з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну Північноатлантичного альянсу з РФ, повідомляє РБК-Україна.

При цьому він додав, що світова спільнота має зробити все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб покласти край цій війні. Я ціную ініціативи Туреччини. Президент Путін повинен покласти край цій війні і повністю вивести свої війська з України. Ця війна не повинна вийти за межі України. Тут теж є діалог" , - заявив він.

Війна Росії проти України триває 16-й день.