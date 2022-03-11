Rzeczpospolita: Варшава і Краків не зможуть прийняти ще більше українців

Варшава і Краків фактично вичерпали можливість приймати українців, що залишили рідні домівки через війну. Про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita, повідомляє Європейська правда.

До Кракова з початку війни прибули від 80 тисяч до 100 тисяч українців. Частина поселилися у своїх родичів, які живуть і працюють у місті, інших розмістили у готелях та переобладнаних приміщеннях.

Речниця мера міста Моніка Чилашек розповіла, що місто не може прийняти більше людей.

"Це про робочі місця, місця у школах і дитсадках, адміністративні і соціальні послуги" , - пояснює вона.

На допомогу біженцям з України витратили вже 14 млн злотих зі спеціального резерву міста. Річний бюджет цього резерву складає 19 млн злотих.

У Варшаві вже близько 200 тисяч українців, при тому, що населення міста - трохи менше 2 млн, і теж виникла проблема з тим, щоб знайти місця у дитсадках, школах і лікарнях всім, хто цього потребує.

У мерії розповіли, що люди зазвичай не хочуть переміщатися до менших містечок і прагнуть залишитися принаймні поблизу великих міст. Місцева влада не хоче примусово перерозподіляти людей, щоб зменшити навантаження, та сподівається, що українці-переселенці з часом самі попросять про це, шукаючи кращих побутових умов.

Тоді як Варшава і Краків вже перевантажені, до Вармінсько-Мазурського воєводства загалом приїхали лише півтори тисячі людей.