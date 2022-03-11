Нацполіція: у Сумській області затримали 29 військовослужбовців РФ
На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ, інформує Національна поліція України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Завдяки небайдужим жителям Роменського району поблизу одного з сіл, у полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі. Поліцейські разом із представниками територіальної оборони відреагували на звернення та затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації", - йдеться у повідомленні Нацполіції.
Згідно з повідомленням, Нацполіції військові РФ розповіли, що вони "йшли картою на кордон".
"Наразі всі затримані передано до відповідних органів, де будуть з'ясовані всі обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району", - інформують у Нацполіції.