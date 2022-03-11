Два популярні антивіруси не будуть працювати в Росії

Американський виробник антивірусу Norton та чеський Avast не працюватимуть у Росії та Білорусі через війну, повідомляє Новое время.

Чеський розробник антивірусу Avast припиняє роботу в Росії через війну в Україні, йдеться у повідомленні компанії.

Компанія припинила постачання всіх продуктів у Росію та Білорусь та призупинила всі операції з маркетингу та продажу в цих країнах.

"Наш бізнес, який щорічно приносить близько $2,5 млн податку з продажу тільки російському уряду, жодним чином не братиме участі в діях Росії" , — заявили в компанії.

Американська NortonLifeLock Inc, розробник антивірусу Norton, також призупинила продаж своєї продукції в Росії, передає Інтерфакс.

"У зв’язку з нещодавніми подіями та відповідно до правил експортного контролю ми не можемо приймати нові замовлення або надавати допомогу зараз" , — заявили в компанії.

Російські користувачі вже заявляють про неможливість відновити антивірус.

Нагадаємо, що в серпні 2021 року NortonLifeLock погодилася придбати чеську компанію Avast за $8,6 млрд.