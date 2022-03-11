Мер Івано-Франківська розповів про результат удару по аеропорту

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що внаслідок удару по аеропорту міста ніхто не загинув, інфраструктура не пошкоджена, повідомляє Новое время.

"Цей ранок в Івано-Франківській громаді був неспокійним. Але зараз небезпека минула. Будьте максимально уважними та обережними, коли чуєте повідомлення про небезпеку від мене, чи від голови військової адміністрації, з офіційних джерел. І виконуйте вказівки, які вам дають. Насамперед це стосується мешканців, які живуть поруч стратегічних об’єктів" , - зазначив він.

Відповідні служби з'ясовують, чому не спрацювало оповіщення.

Марцінків нагадав, що це другий обстріл Івано-Франківська від початку війни.