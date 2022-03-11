Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав помилкою обіцянку Україні про вступ до НАТО, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Були речі, які ми пропонували, але не могли здійснити на практиці, як обіцянка Україні та Грузії щодо членства в НАТО. Я думаю, це помилка давати обіцянки, які ми не можемо виконати" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україна відкрита до нейтрального статусу, але необхідні жорсткі гарантії безпеки, щоб війна й агресія більше не повторилися.