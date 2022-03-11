У Сумській ОВА розповіли про ситуацію з інфраструктурою ЖКГ в області

Теплоелектроцентраль та електропідстанція в Охтирці (Сумська обл.) повністю зруйновані, теплоносій по місту відсутній, водопостачання, водовідведення та електропостачання здійснюються з перебоями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у п'ятницю.

У м.Лебедин Сумського району у двох мікрорайонах наразі відновлюється водопостачання. У місті та районі частково відсутнє світло, аварійні бригади продовжують відновлювати електропостачання.

З м.Тростянець та смт Краснопілля Сумського району зв'язку немає, тому про ситуацію в них поки що нічого невідомо, зазначив Живицький.

Без газопостачання залишаються понад 100 абонентів у Сумах, понад 300 — в Охтирці, поодиноко – у Конотопі, Кирилівці, Краснопіллі, с.Писарівка. У с.Мезенівка газ відсутній у 34 абонентів.

Понад 50 тис. абонентів у Сумській області залишаються без електропостачання, 9 тис. з яких – мешканці Сумського району. Електроенергія відсутня у значної частини мешканців Охтирки (13 тис. абонентів), Писарівки (8,2 тис.), Тростянця (2,5 тис.), Краснопілля (14 тис.) та Лебедина (5,7 тис.).

В усіх інших містах області служби надають комунальні послуги у штатному режимі, наголосив Живицький.