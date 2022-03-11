Пєсков: Зустріч Зеленського та Путіна можлива
У Кремлі заявили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна можлива. Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Українська правда.
"Ніхто не виключає зустрічі Путіна та Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку переговорники мають виконати свою частину роботи", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Раніше про те, що зустріч Путіна та Зеленського можлива у найближчому майбутньому заявив представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.