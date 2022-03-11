Борель заявив, що ЄС має намір подвоїти військову допомогу Україні

Єврокомісія націлена на подвоєння обсягів військової допомоги Україні та виділити на ці цілі ще 500 млн євро, заявив у п'ятницю голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пропоную подвоїти внесок ЄС - направити додатково 500 млн євро на озброєння на підтримку української армії", - наводить його слова телеканал BFM TV під час другого дня неформального саміту лідерів країн ЄС у Версалі .

"Всі повністю усвідомлюють, що ми змушені збільшити нашу військову підтримку Україні. Я впевнений, що лідери схвалять виділення цих коштів", - продовжив він .

Він зазначив, що в ЄС також вивчають можливість запровадження ще санкцій проти економіки РФ та російських підприємців.

Напередодні представник голови дипломатії ЄС Петер Стано нагадав, що з огляду на прохання України щодо озброєнь ЄС зобов'язався підтримати українські збройні сили, визначивши їхні потреби в 500 млн євро.