ООН: кількість біженців з України досягла 2,5 млн

З початку війни Росії проти України число українських біженців склало понад 2,5 млн осіб. Близько 2 млн осіб все ще знаходяться на території країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.

"Число біженців з України - як це не трагічно - досягло сьогодні 2,5 мільйона чоловік. За нашими оцінками, близько двох мільйонів людей переміщені всередині України. Мільйони, вимушені покинути свої будинки через цю безглузду війну" , - написав він.

Війна Росії проти України триває 16-й день.