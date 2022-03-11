Денисова: з початку війни 78 дітей загинули та понад 100 – поранені
З початку військових дій РФ на території України загинуло 78 дітей, понад 100 отримали поранення. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як зазначається, встановити точні дані щодо кількості вбитих та поранених мешканців Маріуполя, Волновахи Донецької області та міста Ірпінь у Київській області поки неможливо.
За оперативною інформацією, учора до Броварської лікарні зі Скибіна Київської області звернувся батько із 15-річним сином, які у власному авто потрапили під обстріл російських бойовиків. У них уламкові поранення.
У Ніжині Чернігівської області через обстріл "Ураганами" пошкоджено 17 загальноосвітніх шкіл, дитячий заклад освіти №25 та амбулаторію сімейної медицини №6.
"Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій. Агресор продовжує порушувати основні права дітей – право на життя та охорону здоров'я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини" , – зазначила Денисова.