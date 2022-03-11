СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, які намагалися атакувати Київ

СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, які намагалися атакувати Київ
Фото: Генштаб ЗСУ

Служба безпеки України оприлюднила аудіоперехоплення розмови російського окупанта зі своїми рідними, повідомляє Новое время.

Як повідомили у пресслужбі відомства, окупант був у складі частини, яка намагалася захопити Київ через Бородянку.

За його словами, українські військові завдали втрат особовому складу підрозділу, а кілька днів тому знищили їх пайок, який доставили з РФ.

"У нас просто мало людей лишилося. Багато загинуло, багато поранених із нашої частини, з нашого батальйону", – розповів він.

Окупант додав, що їх планують переправити до Білорусі.

"Ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і чекатимемо на підкріплення техніки, людей, доукомплектування. Я сподіваюся, що нас уже додому відправлять", – резюмував російський військовий.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics