СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, які намагалися атакувати Київ
Служба безпеки України оприлюднила аудіоперехоплення розмови російського окупанта зі своїми рідними, повідомляє Новое время.
Як повідомили у пресслужбі відомства, окупант був у складі частини, яка намагалася захопити Київ через Бородянку.
За його словами, українські військові завдали втрат особовому складу підрозділу, а кілька днів тому знищили їх пайок, який доставили з РФ.
"У нас просто мало людей лишилося. Багато загинуло, багато поранених із нашої частини, з нашого батальйону", – розповів він.
Окупант додав, що їх планують переправити до Білорусі.
"Ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і чекатимемо на підкріплення техніки, людей, доукомплектування. Я сподіваюся, що нас уже додому відправлять", – резюмував російський військовий.