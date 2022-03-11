Порошенко заявив, що твердо підтримує Зеленського

Порошенко заявив, що твердо підтримує Зеленського
Фото: eurosolidarity.org

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що твердо підтримує усі зусилля нинішнього глави держави Володимира Зеленського щодо протидії вторгненню ЗС РФ, повідомляє Новое время.

Про це він сказав у п’ятницю, 11 березня, у коментарі західним ЗМІ.

"У нас більше немає влади та опозиції, ми всі зараз об'єднані і всі ми захищаємо свій народ. Ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля і зараз демонструємо єдність. Я твердо стою за шостого президента. Бо тільки так ми можемо перемогти Путіна", — наголосив лідер Євросолідарності.
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