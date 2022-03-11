Порошенко заявив, що твердо підтримує Зеленського

У нас більше немає влади та опозиції, ми всі зараз об’єднані і всі ми захищаємо свій народ. Ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля і зараз демонструємо єдність. Я твердо стою за шостого президента. Бо тільки так ми можемо перемогти Путіна. pic.twitter.com/I2y3UJoEGi