Порошенко заявив, що твердо підтримує Зеленського
Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що твердо підтримує усі зусилля нинішнього глави держави Володимира Зеленського щодо протидії вторгненню ЗС РФ, повідомляє Новое время.
Про це він сказав у п’ятницю, 11 березня, у коментарі західним ЗМІ.
"У нас більше немає влади та опозиції, ми всі зараз об'єднані і всі ми захищаємо свій народ. Ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля і зараз демонструємо єдність. Я твердо стою за шостого президента. Бо тільки так ми можемо перемогти Путіна", — наголосив лідер Євросолідарності.