ОДА: кількість загиблих внаслідок обстрілу аеродрому Луцька зросла
Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу по аеродрому Луцьку зросла до 4 осіб. Шестеро людей були поранені, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Telegram-канал голови Волинської ОДА Юрія Погуляйко.
"Щодо ракетних ударів у аеродром поблизу Луцька.На жаль, внаслідок ударів є 4 загиблих та 6 поранених", - пише Погуляйко.
Також голова ОДА додав, що аварійно-рятувальні роботи були завершені.
Нагадаємо, що російські військові відкрили авіаудари по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.
Війна Росії проти України триває шістнадцятий день.