ОДА: кількість загиблих внаслідок обстрілу аеродрому Луцька зросла

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу по аеродрому Луцьку зросла до 4 осіб. Шестеро людей були поранені, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал голови Волинської ОДА Юрія Погуляйко.

"Щодо ракетних ударів у аеродром поблизу Луцька.На жаль, внаслідок ударів є 4 загиблих та 6 поранених" , - пише Погуляйко.

Також голова ОДА додав, що аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Нагадаємо, що російські військові відкрили авіаудари по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

Війна Росії проти України триває шістнадцятий день.