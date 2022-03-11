Як отримати пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, як отримувати грошову допомогу та пенсії під час воєнного стану. За вибором людини пенсії або грошову допомогу виплачують "Укрпошта" або уповноважені банки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Люди, які перебувають за місцем свого проживання, грошову допомогу та пенсії очікують доставку "Укрпоштою". Але якщо умови безпечні для життя, варто самостійно йти до відділення "Укрпошти".

Люди, які були змушені покинути свої домівки через агресію Росії проти України, отримають грошовий переказ через АТ "Ощадбанк" без відкриття банківських рахунків. Також можливе переведення коштів до відділення "Укрпошти" за місцем тимчасового проживання.

Детальніше в роз'ясненні Мінсоцполітики.