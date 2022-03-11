Глава Київської ОВА розповів про найбільш небезпечні напрямки області

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про найбільш небезпечні напрямки Київської області. Інформацію про це він надав на своєму офіційному Телеграм-каналі.

За його інформацією, найбільш небезпечними напрямками на сьогодні є: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, Північно-Вишгородський район.

Він додав, що бої зараз точаться на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

"Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. У всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами", – пише голова ОВА.

Крім того, він зазначив, що сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Макарівського напряму, Бучі, Ворзеля, Микуличів, Немішаєво, Бородянки, Гостомеля та Козаровичів, а гуманітарна допомога спрямовується до всіх 7 районів Київщини.