"Укрзалізниця" призначає нові додаткові регулярні поїзди, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

№129/130 Кременчук — Івано-Франківськ. Відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська о 09:40. Зворотно — о 16:38.

№149/150 Полтава — Чернівці. Відправляється з Полтави о 15:21, прибуває до Чернівців о 12:30. Зворотно, з Чернівців — о 14:13, прибуває до Полтави о 10:40.

Також додають евакуаційний рейс "Інтерсіті+" Дніпро-Львів о 15:30.

Крім того, "УЗ" запускає новий вебресурс для пасажирів: https://uz-vezemo.com. Він містить інформацію щодо:

евакуаційних рейсів;

міжнародних маршрутів;

роботи вокзалів;

черг на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу.

У відомстві нагадали, що інформацію регулярно оновлюють на офіційних майданчиках:

https://t.me//UkrzalInfo (Telegram);

https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link (Instagram);

https://invite.viber.com/?g2=AQBgIvwsDq4L5U7SXvbbSQcgC4lJvY5zb3McD5sPCCqIFzlgrzf8k%2FeJoaKwJp7e (Viber);

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia (Facebook);

https://www.uz.gov.ua (офіційний сайт);

https://uz-vezemo.com/ (сайт для пасажирів);

https://zalizna-dopomoga.info (відправка гуманітарної допомоги залізницею).

Контакт-центр: 0 800 503 111, 044 465 33 44.