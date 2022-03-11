Подоляк заявив про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що вербування Росією бойовиків ІДІЛ та заяви російської пропаганди про хімічну зброю свідчать про спробу реалізації «сирійського сценарію» в Україні», повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Російські офіційні особи, зокрема міністр Шойгу, оголосили про поспішний набір 16 000 колишніх бойовиків ІДІЛ для використання проти українських цивільних осіб. Вербування ІДІЛ та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації «сирійського сценарію» в Україні», - написав Подоляк у Twitter .