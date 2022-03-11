Обстріл аеродрому у Луцьку: ракети запустили з Чорноморського регіону

Під час авіаудару по аеропорту Луцьку, окупант застосував чотири крилаті ракети. Ймовірно, вони були запущені з району Чорного моря, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

"За інформацією військових, обстріл відбувся 4-ма крилатими ракетами. За оцінками командування, можливо були випущені з бомбардувальника армії РФ з району Чорного моря" ,- пише Погуляйко.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок авіаудару по луцькому аеропорту зросла до чотирьох осіб.

Війна Росії проти України триває шістнадцятий день.