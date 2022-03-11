ГУР: Росія готує теракт на ЧАЕС

За наявною інформацією Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну, повідомляє﻿ пресслужба Головного управління розвідки.

Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенко, зайшли "білоруські спеціалісти". Серед них, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту, повідомляє розвідка.

Разом з тим, протягом останніх днів ворожі війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту (там знаходиться експериментальний ядерний реактор).

Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС, зазначає розвідка.