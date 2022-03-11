Прем'єр Польщі: є країни, які бажають уповільнити інтеграцію України до ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що всі згодні з тим, щоб Україна стала членом ЄС, але є країни, які бажають повільнішої інтеграції, повідомляє Європейська правда.

"Після кількох годин хорошої, жвавої дискусії всім стало зрозуміло, що ми хочемо бачити Україну в Європейському Союзі", – сказав голова польського уряду .

Моравецький зазначив, що деякі країни, зокрема Польща, хотіли б, щоб Україна швидше інтегрувалася до ЄС, але є й такі країни, як Нідерланди, які хотіли б уповільнити цей процес.

"З ухвалених положень декларації видно, що ми всі згодні з тим, що Україна має вступити до ЄС. Важлива також заява, яка свідчить про те, що ми хочемо підтримати Україну у її зусиллях приєднатися до нашої Європи", - сказав Моравецький .

Нагадаємо, що неформальне засідання Європейської ради (саміт ЄС), що відбулося в ніч на п'ятницю, завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша визнав, що Україна мала отримати більш амбітні сигнали щодо членства в ЄС, проте він сподівається на зміну позиції колег.