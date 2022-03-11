Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії

Обговорили з Президентом ???????? @niinisto перспективи мирних перемовин. Маємо зупинити війну разом! Подякував ???????? за підтримку ???????? в боротьбі з агресією. Це як ніколи важливо. Спільними зусиллями маємо також зупинити спричинену РФ гуманітарну катастрофу. #StopRussia