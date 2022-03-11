Генштаб: через значні втрати окупанти змушені оборонятися

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат, внаслідок чого змушені перейти до оборони, повідомляє Новое время.

Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони противнику було завдано значних втрат, що змусило його відступити із раніше захоплених населених пунктів Київської області.

Також окупантів зупинили у Поліському, Сіверському, Южнобузькому операційних районах. Армія РФ зазнала втрат і намагається закріпитися, але змушена робити це на невигідних рубежах.

На Донецькому напрямку під час жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників уповільнений.

На Поліському напрямку ворог не робить активних наступальних дій. Здійснює заходи щодо відновлення боєздатності підрозділів.