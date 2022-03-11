Ціна на газ у Європі опустилася нижче за $1400

Ціна природного газу в Європі під час торгів у четвер опустилася нижче за $1 400/ тис. кубометрів вперше з 1 березня, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Enkorr.

Ціна квітневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зменшилася до $1370/тис. куб. м, або €120,01/МВт*год (виходячи із поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт*год).

Загалом вартість газу з початку торгів знизилася у четвер на 23%.

Довідка. Наведена вартість природного газу на нідерландському хабі TTF (контракт Day-Ahead) до кордону України (включно з ПДВ) 10 березня становила 89 912,28 грн/тис. куб. м. На день раніше показник дорівнював 92 820,64 грн/тис. куб. м (дані Української енергетичної біржі).