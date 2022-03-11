Як вберегтися від переохолодження у сховищі

Унаслідок військового вторгнення РФ на територію України, мешканці деяких міст змушені дні та ночі проводити у сховищах, аби вберегти себе та своїх рідних від обстрілів. Деколи середня температура там не досягає +10 °C. У таких умовах легко переохолодитися.

Центр громадського здоров'я дав поради﻿, як облаштуватися, ​​аби було тепло і зручно.

Насамперед подбайте про багатошаровість одягу:

білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Перший час у сховищі верхній одяг може бути розстібнутий. Краще додавати на себе одяг у міру відчуття холоднечі, ніж одразу бути сильно закутаним, адже потім тіло втратить можливість грітися.

Обирайте одяг із натуральних чи спецматеріалів. Одяг не обов’язково має бути грубим і сковувати рухи, головне — багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти.

Обирайте зимове взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, добрим за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

А от від металевих прикрас краще відмовитися. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Їжте і майте перекус. Щоби підтримувати нормальну температуру, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Із собою можна взяти термос із чаєм або окропом.

Разом із питтям та перекусами намагайтеся рухатись, принаймні пальцями кінцівок рук та ніг, щоб зігрітися. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не переохолодитеся.

Використовуйте ковдри, подушки, каремати, спальники, матраци. Уникайте сидіння на голих поверхнях, навіть якщо на вас три шари теплого одягу