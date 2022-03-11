Зеленський: якщо Росія продовжує бомбардувати мирних, то введених санкцій мало

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує знищувати мирних мешканців України і цивільну інфраструктуру, а це значить, що введених санкцій недостатньо і потрібні нові, повідомляє Українська правда.

"Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок і дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців. Харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ...

Якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії НЕ достатньо".

Зеленський додав, що очікує "вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів".

Президент підкреслив, що Росія повинна платити за цю страшну війну і платити щоденно.