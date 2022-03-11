Лукашенко заявив, що Україна хотіла напасти на Білорусь
Олександр Лукашенко у Москві заявив, що "Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі", повідомляє Українська правда.
Лукашенко спочатку заявив про якусь "превентивну стрілянину Збройних сил України" нібито в момент попередньої зустрічі з Путіним (відбулася в Москві 18 лютого - ред), а потім ще сказав, що покаже Путіну "карти підготовки нападу України на Білорусь".
Раніше Лукашенко заявляв, що це Путін інформував його про те, що якби російські війська не атакували Україну з території Білорусі, українські ракети "прилетіли б у Гомель і Мозир".
"Не ми на них нападали. Превентивно ЗСУ почали стріляти, коли ще ми з вами були у вас вдома, за 2 дні... Ми це з вами сиділи у вертольоті і доповідали постійно. Вони почали. А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад, і якби за 6 годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (чий удар і по яких позиціях зрозуміти неможливо –ред.) – 4 позиції, я зараз покажу, карту привіз. Атакували б наші війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста", - сказав він.