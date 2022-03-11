Лукашенко заявив, що Україна хотіла напасти на Білорусь

Олександр Лукашенко у Москві заявив, що "Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі", повідомляє Українська правда.

Лукашенко спочатку заявив про якусь "превентивну стрілянину Збройних сил України" нібито в момент попередньої зустрічі з Путіним (відбулася в Москві 18 лютого - ред), а потім ще сказав, що покаже Путіну "карти підготовки нападу України на Білорусь".

Раніше Лукашенко заявляв, що це Путін інформував його про те, що якби російські війська не атакували Україну з території Білорусі, українські ракети "прилетіли б у Гомель і Мозир".