ЄС перерахував Україні перші 300 млн євро макрофінансової допомоги

Євросоюз перерахував Україні перші 300 млн євро макрофінансової допомоги із загального пакету на 1,2 млрд євро, повідомляє Новое время.

Європейський союз перерахував Україні перші 300 млн євро макрофінансової допомоги.

"Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа постійно їх підтримує. Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги Україні" , — написала у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Свій твіт вона опублікувала українською.

Це перший платіж із пакету в 1,2 мільярда євро. Наступні платежі попереду.