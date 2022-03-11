Рубль завис над прірвою: що відбувається з валютою на біржі

Що відбувається на біржі з валютою РФ сьогодні, 11 березня. ﻿﻿Курс рубля у перші години торгів на Мосбіржі зміцнився на позначці 116,8 рублів, а курс євро знизився майже на 2% – 122,7 рублів, повідомляє Сьогодні.

Про це свідчать дані Мосбіржі станом на п'ятницю, 11 березня.

Тим часом Центробанк на 11 березня встановив курс. 120 рублів за долар, а євро коштує 132 рублі 96 копійок.

Зазначимо, що на чорному ринку курс сягає 300 рублів за долар, хоча уряд вже заборонив росіянам купувати американську валюту.

РФ на межі дефолту

На думку аналітиків американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co, російська економіка буквально зависла на межі дефолту.

Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі та постійно зменшуються.

Фахівці вважають, що дефолт може статися вже 15 квітня.