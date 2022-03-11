У Росії вимагали визнати екстремістською організацією Meta

Генпрокуратура Росії вимагає визнати екстремістською організацією Meta, яка володіє мережами Facebook і Instagram, а СК заявив про порушення кримінальної справи за статтею про заклики до здійснення екстремістської діяльності щодо соцмереж.

Раніше Meta заявила, що не блокуватиме висловлювання, що закликають до насильницьких дій щодо Росії, оскільки в компанії вважають, що під «російськими» у таких коментарях маються на увазі «російські солдати».