Геращенко: ЗСУ ліквідували генерал-майора РФ

Українські військові "денацифікували" командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Андрія Колесникова, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Хороша новина: сьогодні став "двохсотим" командувач 29-ї армії Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков" , — написав він.

Андрій Колесніков

Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідували замкомандира 41-ї армії генерал-майора Андрія Суховецького та замкомандира 41-ї армії генерал-майора Віталія Герасимова.